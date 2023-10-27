Поковка круглая
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Поковка круглая купить из наличия! ООО «НОРМЕТ» принимает заказы на изготовление поковок в Екатеринбурге. Резка в размер. Доставка!
|Диаметр
|170 — 1400 мм
|Длина
|500 — 11 800 мм
|Масса
|до 12 800 кг
Цена: по запросу
Компания «НОРМЕТ» специализируется на производстве и поставке кованой продукции. Поковка круглая из инструментальных, конструкционных, жаростойких, жаропрочных и нержавеющих сталей и сплавов. Долгосрочные отношения с ведущими Российскими металлургическими заводами позволяют нам выполнить любой заказ на изготовление поковок по лучшим ценам и срокам.
На на нашем складке в Екатеринбурге всегда в наличии большой ассортимент поковок, изготовленных по стандартам: ГОСТ 8479-90 (группы I, II, III, IV), ГОСТ 25054, ГОСТ 1133-71, ТУ 14-1-1530, ОСТ 108.030.113.
Компания «НОРМЕТ» оказывает услуги доставки стальных поковок любого объема. У нас нет ограничений по размеру заказа! Вам нужно несколько тонн или всего несколько грамм, мы выполним любой заказ! Срок поставки от 2 — 5 дней.
Вся продукция которую, мы поставляем сопровождается паспортами и сертификатами качества по установленным формам. Поковка круглая всегда в наличии на складе или под изготовление на заводе «НОРМЕТ» нужных размеров по Вашим чертежам.
По желанию заказчика выполняем следующие услуги:
- резка поковок по размерам
- механическая обработка, изготовление деталей
- термообработка (отжиг, закалка, нормализация, отпуск);
- УЗК (ультразвуковой контроль), механические испытания, МКК, контроль макро и микроструктуры.
Номенклатура марок стали
Легированная:
- 12ХН3А, 12Х2Н4А, 12Х2НВФА, 15Х, 15ХМ, 18ХГТ, 18Х2Н4МА, 18Х2Н4ВА, 20ЮЧ, 20Х, 20ХН, 20ХН3А, 20Х2Н4А, 25ХГТ, 30Х, 30ХГСА, 30ХГТ, 30ХГСН2А, 34ХН1М, 35ХГСА, 38ХМ, 38ХА, 38ХМА, 38ХС, 38Х2Н2МА, 38Х2Н2ВА, 38ХН3МФА, 40Г2, 40Х, 40ХН, 40ХН2МА, 40Х2Н2ВА, 40Х2Н2МА, 40ХН2ВА, 40ХФА, 45ХН2МФА, 10Г2, 10Г2ФБЮ, 07Х3ГНМЮА, 12ХН, 19ХГН, 12ХН2, 15Г, 15ХГН2ТА, 15ХФ, 18ХГ, 20Г, 13ХФА, 25ХСНВФА, 28Х3СНМВФА, 16Х3НВФМБ, 35Х, 38ХН2МА, 38ХН3МА, 30Х2НВА, 30Х3МФ, 30ХН2МА, 30ХН2МФА, 30ХН3А, 30ХРА, 34ХН1МА, 34ХН3МА, 35Г2, 36Г2С, 38ХГМ, 38ХГН, 38ХН3ВА, 40ХГНМ, 40ХМФА, 45Г, 45Х, 45ХН, 50Г, 50Х, 50ХН, 38ХН3А, 35Х3НМ, 03Х17Н14М3
Качественная:
- Ст. 10, Ст. 15, Ст. 20, Ст. 25, Ст. 30, Ст. 35, Ст. 40, Ст. 45, Ст. 50, Ст. 55, Ст. 60, Ст. 80, 20К, 25ХГМ, 25ХГСА, 25Х2Н4МА, 30Г, 20ХГНР, 20ХН2М, 20ХГСА, 20ХН2МА, 25ГС, 25Х2Н4ВА, 20ХГНМ, 40ХН2СВА, 07Х21Г7АН5,
Рессорно – пружинная:
Для сварных конструкций:
Подшипниковая:
- ШХ15, 8Х4В9Ф2, ШХ15СГ, ШХ20СГ
Повышенной обрабатываемости:
- А12, АС14
Обыкновенного качества:
Углеродистая:
Легированная:
- ХВГ, ХВСГ, 3Х2МНФ, 4ХС, 4ХНМФС, 5ХНВ, 5ХНВС, 5ХВ2СФ, 6Х3МФС, 6Х4М2ФС, 7ХФ, 8ХФ, 9Х1, 9ХФ, 9ХС, 9Г2Ф, 9ХВГ, 9Х5ВФ, 11ХФ, 12Х1
Валковая:
- 45ХНМ, 60ХН, 75ХСМФ, 9Х2, 55Х, 60ХСМФ, 7Х2СМФ, 9Х2МФ, 60Х2СМФ, 75ХМ, 90ХМФ, 60ХГ, 75ХМФ, 90ХФ
Штамповая:
- 3Х3М3Ф, 4Х3ВМФ, 4Х4ВМФС, 4Х5МФС, 6ХВ2С, 7ХГ2ВМ, Х12, Х12МФ, 4Х4МФС, 5ХВ2С, 6ХВГ, Х12ВМ, Х12Ф1, 3Х2В8Ф, 4Х2В2ФС, 5ХГМ, 6ХС, 8Х3, Х12ВМФ, Х6ВФ, 4Х5МФ1С, 5ХНМ, 7Х3, Х12М, 5Х2МНФ, 4Х5В2ФС,
Быстрорежущая:
- Р2М5, Р6М3, Р6М5, Р6АМ5, Р6М5К5, Р6АМ5Ф3, Р6М5Ф3, Р9, Р9К5, Р9Ф5, Р9К10, Р18
Низколегированная
Высоколегированная
- 08Х16Н11М3, 08Х16Н13М2Б, 08Х21Н6М2Т, 09Х14Н16Б, 10Х11Н20Т2Р, 10Х11Н20Т3Р, 10Х23Н18, 12Х14Н14В2М, 13Х11Н2В2МФ, 16Х11Н2В2МФ, 20Х20Н14С2, 20Х23Н13, 20Х23Н18, 45Х14Н14В2М
Релаксационностойкая
- 20Х1М1Ф1БР, 20Х1М1Ф1ТР, 25Х1М1Ф, 25Х1МФ, 25Х2М1Ф, 30ХМ, 30ХМА, 38Х2МЮА
Жаропрочный сплав
- ХН32Т, ХН35ВТ, ХН35ВТЮ ХН38ВТ, ХН45Ю, ХН55МВЮ, ХН60ВТ, ХН70Ю, ХН77ТЮР, ХН78Т
Коррозионно-стойкая
- 03ХН28МДТ, 06ХН28МТ, 06ХН28МДТ, ХН65МВ
Коррозионно-стойкая качественная
- 03Х18Н11, 07Х16Н4Б, 07Х16Н6, 08Х17Н13М2Т, 08Х17Н6Т, 08Х18Н12Т, 08Х22Н6Т, 09Х16Н4Б, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 20Х17Н2, 25Х13Н2, 95Х18
Коррозионно- стойкая жаропрочная
Сроки изготовления и виды испытаний на поковки
|Группа поковок
|Виды испытаний
|Срок изготовления (партия до 2000 кг)
|Сдаточные характеристики
|Документы
|I
|- Без испытаний
|3 – 30 дней
|- Без требований
|- Хим. анализ
|II
|- Определение твердости
|5 – 30 дней
|- Твердость
|- Сертификат
|III
|- Определение твердости
|5 – 30 дней
|- Твердость
|- Сертификат
|IV
|
- Испытание на растяжение
- Определение ударной вязкости
- Определение твердости
|12 – 45 дней
|
- Предел текучести
- Относительное сужение
- Ударная вязкость
|
- Сертификат
- Паспорт
|V
|
- Испытание на растяжение
- Определение ударной вязкости
- Определение твердости
|14 – 45 дней
|
- Предел текучести
- Относительное сужение
- Ударная вязкость
|
- Сертификат
- Паспорт
Наше производство
Как заказать
Вы можете оформить заказ через форму онлайн заявки или отправив запрос на нашу электронную почту на адрес: pokovka@normet24.ru .
Уточните наличие и цены по телефону 8 (800)300 39 07 (звонок бесплатный по России). По желанию мы можем составить договор поставки.
Мы доставим ваш груз до любого транспортного терминала в Екатеринбурге.
Уважаемые посетители! Для сохранения ваших драгоценных минут, наше предприятие «НОРМЕТ» делает все возможное, что бы сотрудничество с нами было, наиболее приятное и удобное. Мы предлагаем вам доступные способы оплаты:
- Безналичным способов с НДС
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Наш склад расположен по адресу Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Артинская улица, 23А.
Часы работы: 8:30 - 17:45
Вы в любой момент можете заказать доставку со склада или забрать заказ самостоятельно.
Поковка круглая, заготовка из стали
металлургический завод «НОРМЕТ» в Екатеринбурге
Компания «НОРМЕТ» в Екатеринбурге – ведущий производитель поковка круглых, предлагающий широкий ассортимент продукции высокого качества. круглые поковки являются неотъемлемой частью различных промышленных секторов, и их используют во множестве отраслей, начиная от машиностроения и заканчивая горнодобывающей промышленностью.
Используемые сплавы
Мы используем различные сплавы для производства поковок, включая , 40х, Ст. 45, 09Г2С, Ст. 20, 20Х13, 30Х13, 40Х13, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 5ХНМ, ХВГ. Эти сплавы обладают уникальными свойствами, такими как высокая прочность, устойчивость к износу и долговечность. Благодаря этим свойствам наши поковки могут работать в самых тяжелых условиях и подвергаться интенсивным нагрузкам.
Процесс производства
Процесс производства поковок начинается с покупки высококачественного сырья. Затем материал проходит через ряд стадий обработки, включая нагрев, прокатку, холодное обработка, термическую обработку и механическую обработку, чтобы достичь требуемой формы и размеров. В конце процесса продукт подвергаются контролю качества, чтобы гарантировать их соответствие стандартам.
Области применения
Поковки круглые широко применяются в различных отраслях, таких как металлургия, горнодобывающая промышленность, нефтегазовая промышленность, энергетика, машиностроение и многие другие. Они используются в механизмах, передачах, редукторах, насосах, компрессорах и других технических устройствах, где требуется высокая прочность и надежность.
Компания «НОРМЕТ» в Екатеринбурге предлагает стальные заготовки высокого качества по низкой цене.