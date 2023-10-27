Компания «НОРМЕТ» специализируется на производстве и поставке кованой продукции. Поковка круглая из инструментальных, конструкционных, жаростойких, жаропрочных и нержавеющих сталей и сплавов. Долгосрочные отношения с ведущими Российскими металлургическими заводами позволяют нам выполнить любой заказ на изготовление поковок по лучшим ценам и срокам.

На на нашем складке в Екатеринбурге всегда в наличии большой ассортимент поковок, изготовленных по стандартам: ГОСТ 8479-90 (группы I, II, III, IV), ГОСТ 25054, ГОСТ 1133-71, ТУ 14-1-1530, ОСТ 108.030.113.

Компания «НОРМЕТ» оказывает услуги доставки стальных поковок любого объема. У нас нет ограничений по размеру заказа! Вам нужно несколько тонн или всего несколько грамм, мы выполним любой заказ! Срок поставки от 2 — 5 дней.