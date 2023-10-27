Поковка круглая
Оформить заказ
Прайс-лист

Поковка круглая
стальная купить в Екатеринбурге, цены от производителя

Поковка круглая купить из наличия! ООО «НОРМЕТ» принимает заказы на изготовление поковок в Екатеринбурге. Резка в размер. Доставка!

Диаметр 170 — 1400 мм
Длина 500 — 11 800 мм
Масса до 12 800 кг

Цена: по запросу

Для заявок:
pokovka@normet24.ru

Компания «НОРМЕТ» специализируется на производстве и поставке кованой продукции. Поковка круглая  из инструментальных, конструкционных, жаростойких, жаропрочных и нержавеющих сталей и сплавов. Долгосрочные отношения с ведущими Российскими металлургическими заводами позволяют нам выполнить любой заказ на изготовление поковок по лучшим ценам и срокам.

На на нашем складке в Екатеринбурге всегда в наличии большой ассортимент поковок, изготовленных по стандартам: ГОСТ 8479-90 (группы I, II, III, IV), ГОСТ 25054, ГОСТ 1133-71, ТУ 14-1-1530, ОСТ 108.030.113.

Компания  «НОРМЕТ» оказывает услуги доставки стальных поковок любого объема. У нас нет ограничений по размеру заказа! Вам нужно несколько тонн или всего несколько грамм, мы выполним любой заказ! Срок поставки от 2 — 5 дней.

Вся продукция которую, мы поставляем сопровождается паспортами и сертификатами качества по установленным формам. Поковка круглая всегда в наличии на складе или под изготовление на заводе «НОРМЕТ» нужных размеров по Вашим чертежам.

По желанию заказчика выполняем следующие услуги:

  • резка поковок по размерам
  • механическая обработка, изготовление деталей
  • термообработка (отжиг, закалка, нормализация, отпуск);
  • УЗК (ультразвуковой контроль), механические испытания, МКК, контроль макро и микроструктуры.

Номенклатура марок стали

FromTo

Конструкционные стали

Легированная:

Качественная:

Рессорно – пружинная:

  • 50ХФА, 60С2А, 65Г, 55С2А, 60Г, 60С2, 60С2ХА, 60С2ХФА, 65С2ВА, 70Г, Ст. 65, Ст. 70

Для сварных конструкций:

Подшипниковая:

  • ШХ15, 8Х4В9Ф2, ШХ15СГ, ШХ20СГ

Повышенной обрабатываемости:

  • А12, АС14

Обыкновенного качества:

FromTo

Инструментальные стали

Углеродистая:

  • У7, У7А, У8, У8А, У8Г, У9, У9А, У10, У10А, У11, У11А, У12, У12А, У13

Легированная:

  • ХВГ, ХВСГ, 3Х2МНФ, 4ХС, 4ХНМФС, 5ХНВ, 5ХНВС, 5ХВ2СФ, 6Х3МФС, 6Х4М2ФС, 7ХФ, 8ХФ, 9Х1, 9ХФ, 9ХС, 9Г2Ф, 9ХВГ, 9Х5ВФ, 11ХФ, 12Х1

Валковая:

  • 45ХНМ, 60ХН, 75ХСМФ, 9Х2, 55Х, 60ХСМФ, 7Х2СМФ, 9Х2МФ, 60Х2СМФ, 75ХМ, 90ХМФ, 60ХГ, 75ХМФ, 90ХФ

Штамповая:

  • 3Х3М3Ф, 4Х3ВМФ, 4Х4ВМФС, 4Х5МФС, 6ХВ2С, 7ХГ2ВМ, Х12, Х12МФ, 4Х4МФС, 5ХВ2С, 6ХВГ, Х12ВМ, Х12Ф1, 3Х2В8Ф, 4Х2В2ФС, 5ХГМ, 6ХС, 8Х3, Х12ВМФ, Х6ВФ, 4Х5МФ1С, 5ХНМ, 7Х3, Х12М, 5Х2МНФ, 4Х5В2ФС,

Быстрорежущая:

  • Р2М5, Р6М3, Р6М5, Р6АМ5, Р6М5К5, Р6АМ5Ф3, Р6М5Ф3, Р9, Р9К5, Р9Ф5, Р9К10, Р18

FromTo

Жаропрочная сталь

Низколегированная

Высоколегированная

  • 08Х16Н11М3, 08Х16Н13М2Б, 08Х21Н6М2Т, 09Х14Н16Б, 10Х11Н20Т2Р, 10Х11Н20Т3Р, 10Х23Н18, 12Х14Н14В2М, 13Х11Н2В2МФ, 16Х11Н2В2МФ, 20Х20Н14С2, 20Х23Н13, 20Х23Н18, 45Х14Н14В2М

Релаксационностойкая

  • 20Х1М1Ф1БР, 20Х1М1Ф1ТР, 25Х1М1Ф, 25Х1МФ, 25Х2М1Ф, 30ХМ, 30ХМА, 38Х2МЮА

Жаропрочный сплав

  • ХН32Т, ХН35ВТ, ХН35ВТЮ ХН38ВТ, ХН45Ю, ХН55МВЮ, ХН60ВТ, ХН70Ю, ХН77ТЮР, ХН78Т

FromTo

Коррозионно-стойкая сталь

Коррозионно-стойкая

Коррозионно-стойкая качественная

Коррозионно- стойкая жаропрочная

Сроки изготовления и виды испытаний на поковки

Группа поковок Виды испытаний Срок изготовления (партия до 2000 кг) Сдаточные характеристики Документы
I - Без испытаний 3 – 30 дней - Без требований - Хим. анализ
II - Определение твердости 5 – 30 дней - Твердость - Сертификат
III - Определение твердости 5 – 30 дней - Твердость - Сертификат
IV - Испытание на растяжение

- Определение ударной вязкости

- Определение твердости

 12 – 45 дней - Предел текучести

- Относительное сужение

- Ударная вязкость

 - Сертификат

- Паспорт
V - Испытание на растяжение

- Определение ударной вязкости

- Определение твердости

 14 – 45 дней - Предел текучести

- Относительное сужение

- Ударная вязкость

 - Сертификат

- Паспорт

Наше производство

Как заказать

Вы можете оформить заказ через форму онлайн заявки или отправив запрос на нашу электронную почту на адрес:  pokovka@normet24.ru .

Уточните наличие и цены по телефону 8 (800)300 39 07 (звонок бесплатный по России). По желанию мы можем составить договор поставки.

Мы доставим ваш груз до любого транспортного терминала в Екатеринбурге.

Уважаемые посетители! Для сохранения ваших драгоценных  минут, наше предприятие «НОРМЕТ» делает все возможное, что бы сотрудничество с нами было, наиболее приятное и удобное. Мы предлагаем вам доступные способы оплаты:

  • Безналичным способов с НДС

Как оплатить

Сообщите менеджеру адрес электронной почты, и вам на него пришлют счет или квитанцию для оплаты. Оплатите счет.

Карта проезда

Более 5000 элементов продукции на складе

Товар сайта всегда в наличии на складе в Екатеринбурге

Наш склад расположен по адресу Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Артинская улица, 23А.
Часы работы: 8:30 - 17:45

Вы в любой момент можете заказать доставку со склада или забрать заказ самостоятельно.

Поковка круглая, заготовка из стали
металлургический завод «НОРМЕТ» в Екатеринбурге

Компания «НОРМЕТ» в Екатеринбурге – ведущий производитель поковка круглых, предлагающий широкий ассортимент продукции высокого качества. круглые поковки являются неотъемлемой частью различных промышленных секторов, и их используют во множестве отраслей, начиная от машиностроения и заканчивая горнодобывающей промышленностью.

Используемые сплавы

Мы используем различные сплавы для производства поковок, включая , 40х, Ст. 45, 09Г2С, Ст. 20, 20Х13, 30Х13, 40Х13, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 5ХНМ, ХВГ. Эти сплавы обладают уникальными свойствами, такими как высокая прочность, устойчивость к износу и долговечность. Благодаря этим свойствам наши поковки могут работать в самых тяжелых условиях и подвергаться интенсивным нагрузкам.

Процесс производства

Процесс производства поковок начинается с покупки высококачественного сырья. Затем материал проходит через ряд стадий обработки, включая нагрев, прокатку, холодное обработка, термическую обработку и механическую обработку, чтобы достичь требуемой формы и размеров. В конце процесса продукт подвергаются контролю качества, чтобы гарантировать их соответствие стандартам.

Области применения

Поковки круглые широко применяются в различных отраслях, таких как металлургия, горнодобывающая промышленность, нефтегазовая промышленность, энергетика, машиностроение и многие другие. Они используются в механизмах, передачах, редукторах, насосах, компрессорах и других технических устройствах, где требуется высокая прочность и надежность.

Компания «НОРМЕТ» в Екатеринбурге предлагает стальные заготовки высокого качества по низкой цене.

Открыть чат
1
НОРМЕТ
Здравствуйте! Сформируйте вашу заявку и наши специалисты с вами свяжутся!